Vasco poupa três jogadores para duelo contra a LDU

Pikachu, Breno e Desábato sequer viajaram para Quito

O Vasco viajou ontem para Quito, capital do Equador, para enfrentar a LDU pela segunda rodada da Copa Sul-Americana, na próxima quarta. O técnico Jorginho optou por poupar três jogadores para o duelo.



O zagueiro Breno, o volante Leandro Desábato e o polivalente Yago Pikachu, principais jogadores do elenco vascaíno, sequer viajaram com o grupo para o duelo e ficam no Rio de Janeiro.



Além da LDU, o Vasco terá outro grande adversário a enfrentar na próxima quarta. A altitude de 2.850 metros de Quito costuma causar problemas aos brasileiros que vão jogar no estádio Atahualpa. Esta, inclusive, não será a primeira experiência deste time vascaíno em locais muito acima do nível do mar.



No começo do ano, o cruz-maltino enfrentou o Jorge Wilstermann em La Paz, na Bolívia, pela terceira fase da Copa Libertadores. Naquela ocasião, a equipe teve problemas com os efeitos dos 3.640 metros e foi goleada pelos bolivianos por 4 a 0.



"Estamos vindo de três jogos onde tivemos que nos esforçar bastante para conquistar o resultado positivo. Agora iremos encarar a altitude, encontraremos dificuldades, mas acredito que estamos preparados fisicamente e mostramos isso nessa partida contra o Grêmio. Já jogamos esse ano na altitude contra o Jorge Wilstermann. O resultado não foi bom, mas serviu de aprendizado, de experiência. A bola costuma correr mais, nos cansamos mais rápido, então temos que saber o momento certo de atacar e segurar", avisou o volante Andrey.