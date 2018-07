Vasco perde para a LDU e se complica na Sul-Americana

Os equatorianos chegavam com certa facilidade ao gol vascaíno. Aos 20 minutos, Ricardo Graça perdeu bola na lateral esquerda para Anderson Julio, que cruzou para seu irmão Jhojan. O camisa 26 precisou bater duas vezes para ampliar o marcador para a LDU.



Após levar o segundo gol, o Vasco conseguiu colocar a bola no chão e dar uma acalmada no jogo. O cruz-maltino quase diminuiu o placar. Após boa troca de passes no ataque, Klevin recebeu dentro da área, de costas para o gol e rolou para Giovanni Augusto, que bateu para fora.



A equipe carioca voltou melhor para o segundo tempo. Aos nove minutos, Kelvin foi derrubado detro da área. Thiago Galhardo cobrou o pênalti no meio do gol para diminuir a vantagem da LDU. A partir dos 20 minutos da etapa final, o time equatoriano retomou o controle da partida, com os jogadores do Vasco sentindo mais o cansaço pelos efeitos da altitude. O volante Bruno Cosendey chegou a sentir tonturas. Com isso, os donos da casa chegaram com perigo em três ocasiões, finalizando todas para fora.



Os minutos finais foram marcados por uma pressão forte equatoriana. Aos 43, após cruzamento da esquerda, Anangonó se antecipou a Ricardo Graça e cabeceou para dar números finais ao jogo: LDU 3 a 1.



As duas equipes voltam a se enfrentar daqui a duas semanas, no dia 9 de agosto, em São Januário. A LDU pode até perder por um gol de diferença que garante vaga nas oitavas de final. O Vasco precisa. Vitória carioca por 2 a 1 leva a decisão para os pênaltis.

