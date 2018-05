Vasco já está no Chile para jogo crucial na Libertadores

Equipe carioca precisa marcar pelo menos dois gols para se classificar para a Copa Sul-Americana

Nesta terça-feira (22), o Vasco encara a Universidad de Chile no estádio Nacional de Santiago, em partida que define o terceiro lugar do Grupo E da Copa Libertadores. Para continuar sonhando com um título internacional ainda em 2018, o time carioca precisa vencer por dois gols de diferença, ou ganhar por um gol de diferença, desde que marque pelo menos dois gols. Isso porque, caso vença por 1 a 0, as duas equipes empatam em todos os critérios de desempate e os donos da casa levam vantagem no último deles, que é o ranking da Conmebol.



O time de Zé Ricardo chegou nesta segunda-feira a Santiago, onde fez seu último treino no final desta tarde. O treinador só não terá o lateral-esquerdo Henrique, suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo na partida contra o Cruzeiro.



"O pensamento é o melhor possível. Temos que fazer no mínimo dois gols para conquistarmos a classificação para a Sul-Americana e disputarmos uma competição importante no segundo semestre. Fizemos uma viagem longa depois de um jogo difícil e desgastante contra o Flamengo, mas estamos confiantes. Nosso grupo é forte, independente de quem for jogar, o Vasco estará bem representado. Se não acreditássemos, nem viríamos para cá", disse o meia Thiago Galhardo ao site oficial do clube.



O clube relacionou 22 jogadore para a viagem ao Chile:





Goleiros: Gabriel Félix, João Pedro e Martín Silva

Laterais: Fabrício, Luiz Gustavo, Rafael Galhardo e Yago Pikachu

Zagueiros: Breno, Erazo, Paulão, Ricardo e Werley

Volantes: Bruno Silva, Desábato e Wellington

Meias: Evander, Thiago Galhardo e Wagner

Atacantes: Andrés Ríos, Caio Monteiro, Kelvin e Riascos