Vasco está perto de anunciar dois reforços

Leandro Castán e Vinícius Araújo têm acertos encaminhados com o cruz-maltino e devem assinar contrato nesta sexta (3)

Com 66 gols sofridos neste ano, a zaga do Vasco está prestes a ganhar um reforço. Leandro Castán acertou sua rescisão de contrato com a Roma ontem e chega ao Rio de Janeiro hoje para acertar com o cruz-maltino.



Titular na campanha do título da Libertadores do Corinthians, em 2012, o zagueiro estava no futebol italiano há seis anos. Em 2014, Castán precisou passar por uma cirurgia para a retirada de uma malformação no cérebro. O jogador chegou a perder 15 kg na época e ficou quase nove meses sem atuar. Emprestado ao Cagliari, o atleta fez 14 partidas na última temporada.



O setor defensivo tem sido um problema crônico do Vasco. Após perder Anderson Martins no início do ano, o clube alternou muito a dupla de zaga, com jogadores que não conseguiram se firmar, como Paulão e Erazo, que, inclusive, já deixaram São Januário.



Vinícius Araújo



De acordo co o "Uol", o clube já tem um acerto encaminhado com o atacante Vinícius Araújo. O jogador, que estava no Zaragoza, emprestado pelo Valencia, rescindiu seus contratos na Espanha e já está no Rio de Janeiro para assinar contrato com o cruz-maltino. O atacante de 25 anos se destacou no Cruzeiro em 2013 e também atuou pelo Sport Recife.