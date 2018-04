Vasco é goleado pelo Racing na Argentina

O cruzmaltino pareceu sentir o golpe. O Racing voltou a controlar a partida e chegou ao segundo gol. Zaracho, novamente, fez boa jogada pelo meio, abriu a bola para Lisandro na direita, que cruzou para Lautaro empurrar a bola para as redes. Antes do fim do primeiro tempo, o Erazo cometeu pênalti em Lautaro. Lisandro bateu e Martín Silva defendeu de novo.



O segundo tempo começou da mesma forma que terminou o primeiro, com domínio argentino. Aos seis minutos, Zaracho arrancou com bola dominada, deu belo drible em Paulão, passou por Martín Silva e fez o terceiro.



Aos 15, Wagner derrubou Saravia e o árbitro marcou o terceiro pênalti para o Racing. Ficava a expectativa se Lisandro López finalmente balançaria a rede ou se igualaria a marca de Martín Palermo, que na Copa América de 1999 perdeu três pênaltis no mesmo jogo. Desta vez, o camisa 15 argentino bateu forte no canto sem chance para Martín Silva e fez o quarto do Racing.



Com o 4 a 0 no placar, o time argentino tirou o pé do acelerador, mas ainda acabou acertando a trave com Zaracho, quase fazendo o quinto gol na partida.



Com a vitória, o Racing chegou à liderança do Grupo E da Libertadores, com sete pontos conquistados. Já o Vasco, com um ponto, fica na laterna do grupo e em situação complicada, já que, além do resultado ruim, ainda tem saldo de cinco gols negativos. As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira, às 21h30, em São Januário

Uma partida para se esquecer. É assim que o torcedor do Vasco vai encarar o confronto desta quinta-feira (19) com o Racing. Em partida muito ruim, o cruzmaltino foi goleado pela equipe argentina por 4 a 0 no estádio Juan Domingo Perón, em Avellaneda, na grande Buenos Aires.O Racing começou fazendo muita pressão sobre a equipe carioca. Logo nos primeiros minutos de jogo, os argentinos tiveram duas boas oportunidades, com Donatti e Lautaro Martínez. Aos 11, Saravia foi derrubado por Evander dentro da área. Pênalti, que Lisandro López cobrou no meio do gol e Martín Silva defendeu.A partir daí, o Vasco começou a equilibrar mais o jogo e chegar com certo perigo em três oportunidades. Na melhor chance, Wagner, sozinho na área cara a cara com o goleiro Musso, furou. Aos 32 minutos veio o banho de água fria. Zaracho fez boa jogada pelo meio, deixou com Lisandro, que tocou para Centurión abrir o placar.