Vasco e Chapecoense empatam em 1 a 1 na Arena Condá

Chapecoense e Vasco empataram em 1 a 1, neste domingo (22), na Arena Condá, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de ver a equipe mandante abrir o placar logo aos 18 minutos de jogo, com um gol de Wellington Paulista, o Vasco se recompôs na segunda etapa e igualou o marcados logo aos 9. O Cruz-Maltino até buscou a virada, mas não conseguiu ampliar o marcador. Com o resultado, a equipe carioca subiu para a 3ª posição na tabela da competição.



Nos primeiros minutos de partida, o Vasco não conseguiu chegar com perigo à área da Chapecoense, que, por sua vez, criou oportunidades desde as primeira movimentações na Arena Condá. Logo aos 8 minutos, Apodi cruzou pela direita e Arthur Caíque cabeceou, de dentro da pequena área, por cima do gol.

Aos 18 minutos, Vinícius Freitas fez boa jogada pela esquerda e cruzou na linha de fundo, Wellington Paulista subiu mais que todo mundo, em momento de desatenção de Paulão, e cabeceou para o fundo do gol.