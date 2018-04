Vasco arranca empate heroico em São Januário

Na segunda etapa, a torcida carioca voltou a acordar. E com isso, o Vasco foi para cima tentar o empate, que quase veio com presente de Soto. A situação ficou ainda mais complicada aos 12 minutos, quando Desábato foi expulso pelo segundo cartão amarelo. Pouco depois, o zagueiro ex-Flamengo Alejandro Donatti quase aumentou a vantagem. Martín Silva ainda salvou o Vasco em cobrança de falta de Soto.



Valente, o Vasco pressionava. E foi premiado aos 35. Wagner aproveitou rebote de Musso e empatou o jogo.



Com dois pontos, resta ao Vacso vencer Cruzeiro, na próxima quarta-feira, e Universidad de Chile e torcer para o Racing nas últimas duas rodadas.

Com um a menos, o Vasco foi valente e buscou o empate em 1 a 1 com o Racing, em São Januário, pela quarta rodada do Grupo E da Copa Libertadores.Precisando desesperadamente da vitória e com o apoio da torcida, o Vasco foi pra cima. Apesar de uma leve pressão nos primeiros minutos, o cruzmaltino não apresentava perigo à meta de Musso. Percebendo a intenção dos brasileiros de incendiar o jogo, o Racing tratou de jogar um balde de água fria nas pretensões vascaínas.Os argentinos trocavam passes calmamente no meio de campo, evitando a pressão carioca. O goleiro Musso também fazia questão de esfriar a partida, retardando a reposição de bola sempre que possível. Aos 32 minutos, Centurión fez bela enfiada de bola para Lautaro Martínez nas costas da defesa vascaína. O camisa 10 precisou finalizar duas vezes para abrir o placar para o Racing. Antes do final do primeiro, uma confusão na torcida argentina paralisou a partida durante um bom tempo.