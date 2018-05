Vasco apresenta substituto de Martín para período da Copa

Treinando no Vasco há oito dias, o goleiro Fernando Miguel foi apresentado oficialmente na manhã de ontem e terá a missão de substituir Martín Silva durante o período da Copa do Mundo."É uma oportunidade que eu tenho o maior orgulho de estar recebendo. É uma responsabilidade muito grande estar no Vasco. É motivo de muita alegria trabalhar com um atleta da envergadura do Martín. Eu sou parecido com ele, também sou muito reservado. Ele fez toda a recepção e me deixou super à vontade. Espero crescer e poder ajudar o Martín a ser um profissional cada vez melhor", disse Fernando Miguel.O goleiro atuou 19 vezes neste ano pelo Vitória, mas acabou perdendo espaço para Caíque. A expectativa é que ele faça sua estreia no dia 27, contra o Bahia em Salvador, já que Martín já estará com a seleção do Uruguai. O clube ainda espera a regularização do jogador no BID da CBF.