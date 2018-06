Vasco anuncia volta de Jorginho

É OFICIAL.



Jorginho é o novo treinador do Vasco da Gama. Paulo Cesar Gusmão assume como coordenador técnico. pic.twitter.com/VqaLf2TcY8 — Vasco da Gama (@VascodaGama) June 5, 2018

Após a saída de Zé Ricardo, o Vasco agiu rápido no mercado e já contratou um substituto. Jorginho está de volta ao clube. O ex-lateral comandou o cruzmaltino em 87 jogos entre 2015 e 2016, alcançando 58% de aproveitamento.O treinador pediu demissão do Ceará na última segunda-feira, após comandar o time por apenas dois jogos e tendo sido derrotado em ambas as ocasiões.O clube ainda comunicou as demissões do diretor de futebol Paulo Pelaipe e do gerente Newton Drummond. Paulo César Gusmão assume como coordenador técnico e Felipe Ximenes é o novo gerente de futebol vascaíno.