Vasco anuncia novo patrocinador

O patrocínio do Zoom é mais um passo na firme reaproximação do Vasco com o mercado publicitário. É uma marca jovem, digital, com um modelo de negócio moderno e medidas de performances absolutamente contemporâneas, exatamente na medida do que o Vasco precisa para mostrar o novo momento que vive. As plataformas digitais são uma prioridade de comunicação para nós e tê-los conosco vai ajudar muito nisso. O Vasco fará um trabalho muito forte para que eles atinjam todos os objetivos que nos mostraram e desejamos que seja o nascimento de uma longa parceria. Temos confiança que a torcida vai abraçar o Zoom", afirmou Bruno Maia, vice-presidente de marketing do Vasco.



O acordo já começa a valer a partir do próximo domingo, quando o clube carioca vai ao Morumbi enfrentar o São Paulo, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Em busca de um alívio nas contas do clube, nesta terça-feira (31), o Vasco anunciou um novo patrocinador. O site de compra e comparação de preços Zoom irá estampar sua marca na parte das costas do uniforme vascaíno. Os valores do acordo não foram divulgados.