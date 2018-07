Vardy deve desfalcar Inglaterra

Atacante sofreu lesão muscular em jogo contra Colômbia e é dúvida para sábado

A seleção inglesa, em preparação para o grande confronto contra a Suécia, realizou nesta sexta-feira (6) o último treino antes do jogo das quartas de final da Copa do Mundo da Rússia, em São Petersburgo, sem o atacante Jamie Vardy.



O inglês se lesionou no jogo das oitavas de final, contra a Colômbia, na última terça-feira (3). Vardy entrou no segundo tempo, jogou a prorrogação, mas não participou da cobrança de pênaltis devido a um incômodo na virilha.



Segundo jornais ingleses, o jogador recebeu injeções ainda no gramado para recuperação rápida, mas não funcionou. No treino, participou apenas do aquecimento.



O jogo contra a Suécia acontece no sábado (7) em Samara, às 15h (horário de Brasília). O vencedor encara a Rússia ou a Croácia, que duelam mais cedo, 11h (horário de Brasília) em Sochi.