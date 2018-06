VAR entra em ação, e Suécia vence Coreia

Pênalti marcado pelo árbitro de vídeo deu a vitória para os europeus

Pelo grupo F, o mesmo de México e Alemanha, Suécia e Coreia do Sul fizeram uma disputa de meio-campo, com poucas chances de gol para os dois lados. As dos coreanos foram todas para fora e, as dos suecos, pararam no goleiro coreano Jo Hyeonwoo. Uma das defesas foi um milagre no primeiro tempo, onde defendeu uma bola chutada de dentro da pequena área pelo atacante Berg.



Porém, o lance decisivo da partida aconteceu aos 18 minutos do segundo tempo. Em uma disputa de bola dentro da área, o coreano Kim Minwoo chegou atrasado e derrubou Claesson. O árbitro Joel Aguilar, de El Salvador, mandou o jogo seguir. A Coréia do Sul armou o contra-ataque e, quando chegou na área adversária, o juiz parou o jogo para ver o lance na televisão reservada para rever os lances.



Depois de rever, o árbitro voltou atrás e marcou pênalti para a Suécia. Os coreanos ensaiaram uma tímida reclamação, mas desistiram. Granqvist bateu bem e não deu chances para o goleiro coreano.



A Suécia se fechou o resto do jogo e aguentou a pressão coreana. Ficou nisso: Suécia 1x0 Coreia