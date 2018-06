Valdívia fecha com time árabe e deixa São Paulo

O meia Valdívia fechou com o clube árabe Al-Itihad e não joga mais pelo São Paulo, acordo foi fechado na quinta-feira (7).Na quarta-feira (6), o jogador foi liberado do treino do clube paulista e viajou para a Suíça para fechar a negociação, portanto está fora do jogo contra o Atlético-PR deste sábado (9), pelo Campeonato Brasileiro.Valdívia foi emprestado pelo Internacional para o São Paulo em fevereiro deste ano, a permanência acabaria somente em dezembro, porém o contrato permitia a venda para outro clube. O vínculo com o clube gaúcho iria até dezembro de 2020.