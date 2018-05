Valdeir está apto a estrear pelo Santa Cruz

O meia foi regularizado e pode entrar em campo nesta segunda-feira contra o Confiança, no Batistão

Treinando desde que chegou ao Arruda, no último dia 9, o meio-campista Valdeir mostrou-se aliviado com a divulgação de seu nome no BID e afirmou que tem fôlego suficiente para jogar pelo menos 70 minutos do duelo do Santa Cruz contra o Confiança, que acontece nesta segunda-feira (28), às 19h, no Batistão, pela sétima rodada da Série C.



"Já estava impaciente. Passei quase três semanas só treinando e sempre perguntava aos diretores de futebol sobre a minha regularização. Sei que foi algo complicado e por isso passei muito tempo apenas treinando. Estava ansioso para que saísse logo. Ainda bem que saiu e deu certo. Minha sensação é de alegria. Agora posso ajudar dentro de campo", disse o atleta de 25 anos de idade.



Durante sua apresentação, ele declarou em qual posição gostaria de atuar. "Gosto mais de jogar centralizado. Jogava assim pelo Salgueiro, embora em alguns momentos também atuasse pelo lado esquerdo, mais aberto. Mas prefiro e me sinto mais à vontade de jogar centralizado", afirmou Valdeir.