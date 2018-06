Vai torcer pelo Brasil no trabalho? Confira dicas para não 'pagar mico'

Veja como se comportar ao assistir os jogos da Copa da Rússia durante o expediente

Muitas empresas vão permitir que os funcionários assistam aos jogos da Seleção Brasileira durante o expediente. Como duas das três partidas do Brasil na primeira fase acontecerão em horário comercial – nos dias 22 (sexta-feira), às 9h, e 27 de junho (quarta-feira), às 15h – muita gente se pergunta como deve se comportar ao assistir aos jogos no escritório sem se "queimar" no ambiente profissional.



Os funcionários não podem esquecer que, apesar do clima de festa, eles estão no ambiente de trabalho. É preciso ter cuidado para não se animar demais e pensar que está na sala da sua casa. Gritos, palavrões e comemorações muito animadas devem ser evitadas.



"O que é normal para algumas pode ser ofensivo para outras. Da mesma forma, em empresas mais tradicionais, pode não pegar bem falar palavrão", diz Renato Grinberg, especialista em liderança e gestão de empresas.



Para aqueles que gostam de atuar como comentaristas, melhor evitar falar sobre lances muito polêmicos, pois essa atitude pode gerar uma mágoa com algum colega.



Camiseta verde e amarela ou camisa do Brasil podem fazer parte do vestuário nos dias dos jogos da Seleção. Bandeiras também são bem-vindas; já cornetas e apitos devem ser evitados.



Também não há problema em decorar o local de trabalho, mas sem exageros. É importante evitar acessórios que falem mal de outros times e países, especialmente em multinacionais.



Lanches, pipoca e refrigerante podem fazer parte da confraternização, desde que isso seja autorizado pela companhia - nesse caso, a organização deve ser coletiva, com a participação de todos os funcionários. A bebida alcoólica é vetada.



Não é recomendado levar amigos ou familiares para assistir à partida na firma, pois se trata de um momento de exceção oferecido pela empresa.



Grinberg considera positivo para a empresa reunir todos os empregados para ver os jogos e defende que os chefes assistam às partidas junto com os funcionários para serem tanto os "apaziguadores" como para criar conexão com a equipe.