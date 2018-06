Vaga pode ser definida nos cartões

Já no grupo H, a disputa está aberta entre Japão (4 pontos), Senegal (4) e Colômbia (3). Asiáticos e africanos estão empatados em todos os critérios, inclusive no confronto direto, e, se avançarem, os cartões irão definir quem fica em primeiro do grupo. Os colombianos podem até empatar a partida contra Senegal, mas precisarão torcer por derrota do Japão.



Jogo de desempate e sorteio

Na Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil, o quarto critério adotado era o ranking da Fifa, mas não chegou a ser utilizado, pois não houve empate em todos os outros quesitos.

Na história da Copas, outros critérios já foram adotados como desempate em caso de igualdade. Até a Copa de 1958 era realizado um jogo de desempate caso duas seleções ficassem igualadas em tudo.



Na Copa de 1990, disputada na Itália, Irlanda e Holanda empataram em todos os critérios. Para definir quem avançava às oitavas de final na segunda posição do grupo, a Fifa realizou um sorteio. A Irlanda venceu e enfrentou a Romênia na fase seguinte. Já a Holanda teve que encarar a Alemanha. Nem irlandeses, nem holandeses passaram das oitavas de final.

A definição de alguns classificados para a próxima fase da Copa do Mundo da Rússia poderá ser determinada pelos cartões recebidos. A partir deste Mundial, a Fifa decidiu mudar e adotou o critério do fair play, caso as seleçõs fiquem empatadas em saldo do gols, gols marcados e no confronto direto.Um sistema de pontuação foi definido para cada cartão recebido e pode ser decisivo, principalmente em três grupos. Das quatro seleções que formam o grupo F, três ainda têm plenas chances de avançar. O México lidera com seis pontos e enfrenta a Suécia, que tem três. Já Alemanha, com três pontos, pega a eliminada Coreia do Sul. Vitórias por 1 a 0 de Suécia e Alemanha deixarão todos empatados com seis pontos, e as vagas serão definidas pelos critérios de desempate.Na chave G, Inglaterra e Bélgica já estão classificadas, mas se enfrentam na última rodada de grupos para definir quem ficará na primeira colocaçõ do grupo. As duas seleções estão empatadas em todos os critérios e, se ficarem em igualdade no jogo, os cartões poderão decidir quem passa em primeiro. Os ingleses têm dois amarelos, e os belgas, três.