Usain Bolt pode iniciar carreira como jogador de futebol na Austrália

Aposentado e com 31 anos, o recordista pode virar atleta profissional de uma liga de Primeira Divisão

O jamaicano Usain Bolt, lenda do atletismo aposentado depois de conquistar quase todos os títulos e recordes possíveis, está perto de fechar contrato com o clube australiano Central Coast Mariners e realizar, assim, seu sonho de ser jogador de futebol profissional.



Com 31 anos, o recordista mundial dos 100 e 200 metros treinou em junho no clube norueguês Stromsgodset e, em março passado, com o alemão Borussia Dortmund, mas agora deve virar profissional de uma liga de Primeira Divisão.



Segundo as conversas com o clube australiano, Bolt vai participar de um teste de seis semanas a partir de agosto com o clube dos Mariners, informou o patrão do time, Shaun Mielekamp.



"Se tudo der certo, poderá virar jogador da Liga A ainda esta temporada", afirmou o dirigente.



"Esse rapaz é um atleta ambicioso. A Liga A precisa de um herói, e nós temos um 'superman'", afirmou o agente Tony Rallis, que conduz as negociações.