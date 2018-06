Uruguai x Portugal: Acompanhe o tempo real da partida

Cristiano Ronaldo reencontra rivais de clube nas oitavas da Copa do Mundo e tenta quebrar jejum contra zaga uruguaia

Na tarde deste sábado (30), às 15h, Portugal e Uruguai se enfrentam em Sochi buscando uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo.



Se na entrevista coletiva da última sexta-feira o técnico Óscar Tabárez qualificou Cristiano Ronaldo como "imparável", Giménez e Godín têm uma opinião diferente. Rivais do português na Espanha, os dois zagueiros uruguaios do Atlético de Madri têm um retrospecto muito quando enfrentam o camisa 7. A dupla de zaga da celesta jamais sofreu um gol do CR7. Ao todo, foram seis clássicos madrilenos em que os três estiveram em campo, com três vitórias para o Atleti, dois empates e apenas uma vitória do Real.



Quem também leva a melhor no duelo com o português é o atacante Luís Suárez. Os dois já se enfrentaram dez vezes em partidas entre clubes, sendo a primeira delas quando o uruguaio ainda defendia o Ajax. Foram quatro vitórias para cada lado, com dois empates. Suárez leva a por um gol marcado apenas. O camisa 9 do Barcelona marcou 10 vezes contra o Real Madrid, enquanto Ronaldo marcou nove vezes quando enfretou o 'Pistolero'.



E Portugal vai precisar bastante do seu camisa 7 neste duelo de oitavas de final. Os europeus terão pela frente a melhor defesa da Copa do Mundo. O Uruguai foi a única equipe a não ter sua meta vazada na primeira fase e se tornou apenas a quinta seleção da história a passar da fase de grupos com três vitórias e nenhum gol sofrido.



Confira o tempo real de Uruguai x Portugal pelas oitavas da Copa do Mundo:

