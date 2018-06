Uruguai vence Portugal e enfrenta a França nas quartas

Cavani é decisivo, faz dois gols, mas deixa o campo sentido dores musculares na panturrilha

Cristiano Ronaldo parou novamente na dupla Godín e Giménez. Cavani mostrou oportunismo. E o Uruguai está nas quartas de final da Copa do Mundo. A celeste venceu Portugal na tarde deste sábado (30) em Sochi por 2 a 1 e vai enfrentar a França na próxima sexta.



O Uruguai começou os primeiros minutos tomando mais a iniciativa do jogo e levando a melhor nas divididas. O primeiro lance de perigo foi de Portugal. Cristiano Ronaldo bateu forte da entrada da área e Muslera fez boa defesa. Aos sete minutos, o Uruguai abriu o placar, numa bela jogada que demonstrou o entrosamento da dupla de ataque celeste. Cavani recebeu no meio de campo e inverteu para Suárez na esquerda. O camisa 9 avançou um pouco e esperou a infiltração do companheiro de ataque. Num passe milimétrico, Suárez colocou a bola na cabeça de Cavani, que subiu mais que Raphael Guerreiro e, de rosto, colocou a bola no fundo da rede.



Depois do gol, a seleção portuguesa passou a ter mais a bola. Com Cristiano Ronaldo muito bem marcado e o Uruguai fechando bem os espaços em seu campo de defesa, os lusitanos tinham pouca efetividade. Tanto que as jogadas de mais perigo seguiram sendo uruguaias. Numa cobrança de falta por baixo da barreira, Suárez obrigou Rui Patrício a fazer boa defesa. Cavani ainda teve uma chance para aumentar após chutão de Godín, mas finalizou mal.



Portugal voltou para o segundo tempo abusando dos cruzamentos. E foi assim que saiu o gol de empate. Após cobrança de escanteio, Godín foi dobrar a marcação em Cristiano Ronaldo e deixou Pepe sozinho dentro da área. O brasileiro naturalizado subiu sozinho e cabeceou para deixar tudo igual. Porém, sete minutos depois, o Uruguai voltou a ficar à frente. Em ligação direta, Suárez desviou, Betancourt fez a enfiada e Cavani bateu colocado, com efeito para fazer 2 a 1 para a celeste olímpica.



Os sul-americanos perderam Edinson Cavani aos 29 minutos, com uma lesão muscular na panturrilha. Portugal foi para o abafa, jogando bolas na área de qualquer maneira, mas parando na dupla Godín e Giménez, muito bem pelo alto.



Na próxima sexta-feira (6), o Uruguai enfrenta a França em Nizhny Novgorod, às 15h, em busca de uma vaga na semifinal da Copa do Mundo.