Uruguai supera Rússia e avança em primeiro lugar do grupo

Celeste faz 3 a 0 na anfitriã e conquista terceira vitória seguida; russos passam em segundo lugar da chave

Em um duelo direto pelo primeiro lugar do grupo A, o Uruguai ganhou da Rússia por 3 a 0 nesta segunda-feira, em Samara, e garantiu a classificação às oitavas de final da Copa na liderança. Os anfitriões avançaram às oitavas de final com o segundo lugar da chave.



Os rivais do mata-mata vão sair do grupo B da Copa, que tem Espanha e Portugal. É a primeira vez que a Rússia avança para a fase decisiva do Mundial depois do fim da União Soviética. Já o Uruguai chega ao mata-mata pela terceira vez consecutiva. A Celeste não vencia seus três primeiros jogos em uma Copa desde 1954.

A Rússia poupou alguns titulares e não conseguiu repetir as boas atuações dos outros jogos. Por sua vez, o Uruguai finalmente conseguiu fazer uma partida eficiente. Aos 10 minutos, Luis Suárez abriu o placar em cobrança de falta com chute rasteiro no canto. O time sul-americano ampliou aos 23, com chute de Laxalt que desviou em Cheryshev e enganou o goleiro russo. A situação do Uruguai ficou ainda mais fácil quando os russos tiveram Smolnikov expulso pelo segundo cartão amarelo.

No segundo tempo, o ritmo do jogo caiu. Os uruguaios, claramente, passaram a se poupar em campo, já preocupados com a próxima fase. A Rússia tentou esboçar uma reação, mas com um a menos e contra uma equipe melhor, não teve força para marcar seu gol. Aos 45 minutos, Cavani, enfim, marcou seu gol na Copa e fechou o placar em 3 a 0. A torcida russa, apesar do revés, fez a festa na arquibancada, empolgada com a surpreendente campanha até agora, com duas vitórias e uma derrota.