Uruguai joga contra Arábia Saudita para garantir vaga nas oitavas

"É normal que o primeiro jogo seja nervoso. Não só para os mais jovens. Jogar uma Copa não é um jogo qualquer. A estreia foi difícil não só para o Uruguai. Exceto o jogo entre Rússia e Arábia Saudita, o equilíbrio foi muito grande na primeira rodada", analisou Tabárez. "Suárez é um atacante que dá muitas assistências. Não fez grande partida, mas seu potencial é incrível. Devemos ter paciência e o apoio para transmitir tranquilidade a ele para o jogo", afirmou o treinador uruguaio.O 'Maestro' também fez questão de destacar que o nervosismo da estreia possa ter atrapalhado o desempenho contra o Egito."É normal que o primeiro jogo seja nervoso. Não só para os mais jovens. Jogar uma Copa não é um jogo qualquer. A estreia foi difícil não só para o Uruguai. Exceto o jogo entre Rússia e Arábia Saudita, o equilíbrio foi muito grande na primeira rodada", analisou Tabárez.

A Copa do Mundo de 2018 pode conhecer nesta quarta-feira (20) as duas primeiras seleções classificadas para as oitavas de final da Copa do Mundo. Se o Uruguai vencer a Arábia Saudita, às 12h, em Rostov, a equipe celeste não apenas se garante no mata-mata do Mundial, como também coloca a Rússia.Isso porque as duas equipes ficariam com seis pontos e não poderiam ser mais alcançadas por Egito e Arábia Saudita.Após atuação aparagada na estreia, o atacante Luís Suárez foi defendido pelo técnico da celeste Óscar Tabárez.