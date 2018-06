Uruguai e Egito tem pior público desde fase de grupos de 2010

Pouco mais de 27 mil pessoas foram à Arena de Ecaterimburgo

Apesar da alta expectativa para o jogo entre Uruguai e Egito, disputado nesta sexta-feira (15), o público russo não abraçou a primeira partida após a estreia do Mundial. Ao todo, 27.015 pessoas foram à Arena de Ecaterimburgo, marca pior do que todas as registradas na Copa de 2014.



O último público menor que o desta sexta-feira, foi na 2ª rodada da fase de grupos da Copa da África do Sul, em 2010, na partida entre Eslováquia e Paraguai, que registrou 26,643 torcedores.



No Brasil, nenhum público ficou abaixo da marca dos 35 mil, sendo que a média foi de 52,918. Na África do Sul, a média foi de 49,669 torcedores.