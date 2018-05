Uruguai divulga pré-lista de convocados

Seleção sul-americana reveleu convocação com 28 nomes. Confira

O técnico Oscar Tabárez divulgou, nesta terça-feira (15) a pré-lista de 28 convocados do Uruguai para a Copa do Mundo da Rússia. Além dos artilheiros Suárez e Cavani, estão presentes na convocação o goleiro Martín Silva, do Vasco, e o meia De Arrascaeta, do Cruzeiro.



Confira a pré-lista de 28 jogadores do Uruguai





Goleiros: Fernando Muslera, Martín Silva, Martín Campaña.

Defensores: Diego Godín, Sebastián Coates, José María Giménez, Maximiliano Pereira, Gastón Silva, Martín Cáceres, Guillermo Varela.

Meio-campistas: Nahitan Nández, Lucas Torreira, Matías Vecino, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Carlos Sánchez, Giorgian De Arrascaeta, Diego Laxalt, Cristian Rodríguez, Jonathan Urretaviscaya, Nicolás Lodeiro, Gastón Ramírez.

Atacantes: Cristhian Stuani, Maximiliano Gómez, Edinson Cavani, Luis Suárez.