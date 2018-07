Uribe é regularizado e pode estrear contra o São Paulo

Colombiano de 30 anos foi a única contratação do clube durante a parada para a Copa do Mundo

Além de Paolo Guerrero, o Flamengo tem mais um reforço para o ataque. O colombiano Fernando Uribe foi regularizado no BIA (Boletim Informativo Diário) da CBF e está pronto para fazer sua estreia pelo rubro-negro nesta quarta-feira (18), contra o São Paulo, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Uribe foi a única contratação do Flamengo durante a parada para a Copa do Mundo. O atacante estava no Toluca, do México, desde 2015. Pelos "Diablos Rojos", o colombiano de 30 anos marcou 49 gols e deu 10 assistências em 102 jogos.