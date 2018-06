Único técnico negro da Copa tem o menor salário entre os 32 treinadores

Aliou Cissé levou o Senegal a vitória contra a Polônia por 2 a 1 nesta terça-feira (19)

O técnico do Senegal Aliou Cissé tem o salário mais baixo entre os 32 treinadores do Mundial 2018. O rendimento do africano é de R$ 836,8 mil. Se comparado com o salário o técnico da Alemanha, Joachim Löw, o mais bem pago entre todos os profissionais, a diferença é de 1800%. Cissé é também o único treinador negro entre os participantes da Copa do Mundo da Rússia.

Ao vencer a Polônia por 2 a 1 no jogo desta terça (19), a seleção do Senegal fez a melhor primeira partida entre os cincos times africanos no Mundial. A equipe, aliás, é, junto com a Tunísia, a única a ter um treinador conterrâneo na liderança.

Aliou Cissé treina a equipe senegalesa desde 2015, quando substituiu o francês Alain Giresse. Antes disso, comandou a seleção sub-23 do país. Sua jornada como treinador, no entanto, começou em 2002, quando ainda atuava como jogador e chegou a disputar a Copa do Mundo na Coreia do Sul e Japão. As coisas mudaram após o acidente da balsa senegalesa de Joola, na costa da Gâmbia, que matou quase duas mil pessoas. Na tragédia, Cissé perdeu 11 membros da sua família.

Após o que foi considerado um dos dez maiores acidentes marítimos da história, Cissé assumiu um papel de liderança na organização de um jogo de caridade contra a Nigéria em homenagem as vítimas. Ele foi o responsável por organizar a equipe do Senegal e ainda doou cinco mil libras para ajudar famílias vulneráveis.

De lá para cá, ele treinou a seleção olímpica do país, a seleção sub-23 e agora, estreia na Copa do Mundo 2018 como técnico. Apesar de sofrer algumas críticas por ter uma abordagem pragmática, tem a confiança dos conterrâneos. Em sua equipe estão nomes como Omar Daf e Lamine Diatta, que disputaram a Copa do Mundo em 2002 ao seu lado.

No campo, Cissé conta um uma nomes de peso como Mané, do Liverpool e Keita, do Mônaco. "Esta é uma grande geração. O que estamos mudando é a mentalidade. Não se trata apenas de jogar um passe ou alguma habilidade técnica, trata-se de elevar todo o nível do futebol africano. Esse é o nosso objetivo" " disse o técnico no ano passado, durante a Copa das Nações Africanas.

Confira a lista dos salários dos técnicos na Copa 2018:

Joachim Löw (Alemanha) - R$ 15,9 milhões

Tite (Brasil) e Didier Deschamps (França) - R$ 14,5 milhões

Julian Lopetegui (Espanha) - R$ 12,4 milhões

Stanislav Cherchesov (Rússia) - R$ 10,6 milhões

Fernando Santos (Portugal) - R$ 9,1 milhões

Carlos Queiroz (Irã) e Gareth Southgate (Inglaterra) - R$ 8,1 milhões

Jorge Sampaoli (Argentina) - R$ 7,5 milhões

Óscar Tabárez (Uruguai) - R$ 7 milhões

Hector Cuper (Egito) e José Pékerman (Colômbia) - R$ 6,2 milhões

Juan Pizzi (Arábia Saudita) - R$ 5,9 milhões

Bert van Marwijk (Austrália) - R$ 4,9 milhões

Ricardo Gareca (Peru) - R$ 4,6 milhões

Juan Osório (México) - R$ 4,2 milhões

Age Hareide (Dinamarca), Akira Nishino (Japão) e Roberto Martínez (Bélgica) - R$ 3,9 milhões

Vladimir Petkovic (Suíça) - R$ 3,5 milhões

Herve Renard (Marrocos) - R$ 3,2 milhões

Helmir Hallgrimsson (Islândia) - R$ 2,9 milhões

Zlatko Dalic (Croácia) - R$ 2,3 milhões

Gernot Rohr (Nigéria) - R$ 2,1 milhões

Janne Andersson (Suécia) e Shin Tae-Yong (Coreia do Sul) - R$ 1,9 milhão

Hernan Gomez (Panamá) - R$ 1,6 milhão

Nabil Maaloul (Tunísia) e Óscar Ramírez (Costa Rica) - R$ 1,4 milhão

Mladen Krstajic (Sérvia) - R$ 1,2 milhão

Adam Nawalka (Polônia) - R$ 1,1 milhão

Aliou Cissé (Senegal) - R$ 836,8 mil