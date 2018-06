Único Brasil e Suíça em Copas aconteceu em 1950, no Pacaembu

A estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2018 acontece neste domingo (17), contra a Suíça, às 15h (horário de Brasília), em Rostov. Não é a primeira vez que as duas seleções se enfrentam na história dos Mundiais. O único confronto entre Brasil e Suíça aconteceu no dia 28 de junho de 1950, em São Paulo, tendo o Pacaembu como palco, e acabou em empate por 2 a 2.

O Brasil estreou o torneio com vitória sobre o México, no Rio. Para conquistar a torcida brasileira, formada por 42.032 torcedores, a equipe do técnico Flávio Costa, que tinha boa parte do elenco carioca, recebeu Bauer, Rui e Noronha, todos do São Paulo. Alfredo abriu o placar para os brasileiros, aos 3 minutos de jogo. Pouco depois, porém, sofreu o empate com o gol de Jackie Fatton. Mas Baltazar, centroavante do Corinthians, de cabeça, voltou a colocar o Brasil na frente. No segundo tempo, a seleção brasileira administrou o resultado até que, aos 43 minutos, Fatton fez o gol de empate, vencendo o goleiro Barbosa. A torcida não perdoou e vaiou bastante a equipe.