Uma pequena ilha em destaque no Botafogo x Flamengo deste sábado (21)

Clássico colocará frente a frente dois personagens naturais de Paquetá e de gerações diferentes

Paquetá é uma ilha pacata localizada na Baía de Guanabara, a cerca de 15 km da costa do centro do Rio de Janeiro. O trajeto para o local é feito apenas por via marítima (barcas) e dentro da ilha não se pode circular de carro. Com apenas 4.500 habitantes, o local gira em torno do turismo, história, cultural e festivo também – destino de muitos foliões durante o carnaval. Dois ilustres cidadãos da histórica e de gerações diferentes se encontram neste sábado, às 19h, no Maracanã.



Do lado do líder do Brasileirão, Flamengo, Lucas Paquetá, de 20 anos, dá seus primeiros passos como estrela da equipe rubro-negra. Campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2016, o atleta só foi se firmar entre os profissionais no final do ano passado. Titular incontestável, o camisa 11 é um dos principais nomes do Fla neste ano e já vem sendo cobiçado por algumas equipes estrangeiras.



Meia, canhoto e de muita habilidade e técnica, o jogador nascido na ilha de Paquetá já contribuiu com cinco gols e cinco assistências em 2018. No clássico deste sábado, os adversários sabem o que vão encontrar pela frente.



"A gente treinou junto e jogou muito contra na base. É um cara extermamente qualificado. É um momento que ele está vivendo, tem suas qualidades. Quero até parabenizá-lo pelo campeonato que ele está fazendo. Mas não tem como ficar preocupado só com um atleta. Não posso dar espaço para ele nem para qualquer um do Flamengo", disse o volante Matheus Fernandes, que já jogou com o rubro-negro nas seleções de base.



Do outro lado, Marcos César Dias de Castro faz apenas sua segunda partida no comando do Botafogo. Mais conhecido como Marcos Paquetá, o treinador não trabalhava no futebol brasileiro havia 14 anos. Seu conterrâneo só chegaria para treinar no Flamengo dois anos após a saída do técnico para suas aventuras no oriente.



Com passagem de sucesso pela base rubro-negra, Marcos Paquetá se destacou em 2003, quando foi campeão mundial com as seleções brasileiras sub-17 e sub-20, revelando jogadores como Jefferson, Daniel Alves, Fernandinho, Nilmar e Dagoberto. Após treinar o Avaí em 2014, Paquetá deixou o Brasil para fazer carreira na Ásia, sobretudo no Oriente Médio. Também teve passagens pelo futebol africano, treinando a seleção da Líbia e o Zamalek, do Egito.



Após a saída de Alberto Valentim para o Pyramids, do Egito, Marcos Paquetá, cujo último trabalho havia sido no Pune City, na Índia, assumiu o comando do Botafogo. O treinador já chegou dizendo que os jogadores brasileiros precisam aprender a jogar sem a bola.



"É um treinador que eu tive pouco tempo de trabalho, mas nesse pouco tempo deu para perceber que é um treinador bem estudioso, que analisa muito bem a equipe adversária e trabalh bem em cima disso. Fizemos algumas semanas de trabalho que ele passou em sala para a gente sobre a equipe adversária e é um cara que vai nos ajudar muito", revelou o atacante Rodrigo Pimpão.



Liderança ameaçada



Após a derrota para o São Paulo na última quarta-feira, o Flamengo já começa a ver sua liderança ameaçada. Caso não vença o Botafogo, o rubro-negro pode perder o primeiro lugar da tabela ainda neste sábado, já que uma vitória do São Paulo sobre o Santos no Morumbi colocaria o tricolor paulista em primeiro lugar.



Já o Botafogo, que também foi derrotado no meio de semana, caiu uma posição e agora está em décimo lugar. Os mesmos quatro pontos separam o alvinegro da zona de classificação para a Libertadores do ano que vem da zona de rebaixamento.