Uma história para cada Copa do Mundo

Esta é a 21ª Copa do Mundo. A Rússia receberá, a partir dessa quinta-feira (14), o maior evento esportivo do planeta. Mas nem sempre foi assim. Essa história foi escrita e enriquecida ao longo de 88 anos.

Em 1930, com a Copa sendo organizada pelo Uruguai, as seleções europeias boicotaram o torneio, mas deram a desculpa da logística para chegar até a América do Sul. Apenas França ( país de Jules Rimet, presidente da FIFA na época) Romênia (por amor do rei Carol II pelo futebol), Iugoslávia (porque a rival Romênia estaria lá) e Bélgica (país do vice-presidente da FIFA, Rodolphe Seeldrayers) vieram do Velho Continente. Os outros times foram Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Estados Unidos, México, Paraguai, Peru e Uruguai.

Em 1934, A Itália recebeu a competição e ganhou, com a ajuda do regime fascista de Benito Mussolini, seu primeiro estádio exclusivo para futebol, o San Siro, em Milão. As Índias Holandesas, hoje uma parte da Indonésia, participaram da Copa do Mundo de 1938, na França, jogaram só uma partida e perderam de 6x0 para a Hungria.

Primeira seleção da Inglaterra a disputar uma Copa do Mundo, em 1950 Foto: Reprodução

Com a Segunda Guerra Mundial, a Copa do Mundo parou de ser disputada e só voltou em 1950, no Brasil. E, por incrível que possa parecer, essa foi a primeira vez que a Inglaterra, país que inventou o futebol, participou da competição. Na final da edição de 1954, na Suíça, a Alemanha ganhou da favorita Hungria, por 3x2, em um campo encharcado com a ajuda de uma invenção revolucionária: chuteiras com travas parafusáveis, que um tal de Adolf "Adi" Dassler (um dos irmãos fundadores da Adidas) inventou e cedeu para o time alemão.

Sabe aquele ato de levantar a taça que todo o capitão faz quando o time é campeão? Foi criado, sem querer, por Bellini, em 1958. O Brasil venceu a Suécia na final, e quando foi receber o troféu, os fotógrafos pediram para ele virar, para terem uma imagem melhor. Meio sem jeito, o capitão da Seleção levantou os braços para que os fotógrafos conseguissem registrar o momento. E o Brasil, por Bellini, inventou a mais emblemática imagem de todo título esportivo.

A Copa seguinte seria no Chile. Dois anos antes do torneio, o país foi assolado por dois terremotos, um deles de 8,5 graus na escala Richter, que vai até 9. Montanhas rachadas no meio, ilhas que sumiram do mapa, vulcões em erupção, cinco mil mortes e dois milhões de desabrigados. Mesmo assim, o país pediu para continuar como sede, porque a competição ia ajudar o povo chileno na reconstrução do país.

A taça Jules Rimet foi roubada 4 meses antes da Copa de 1966, na Inglaterra. O cãozinho Pickles estava passeando com o seu dono por Londres quando farejou o troféu em um lixo e salvou a Copa. Em 1970, a grande geração brasileira viu a primeira substituição de um goleiro na história do torneio. Adamache já tinha tomado 2 gols, Pelé e Jairzinho, quando foi substituído por Raducanu, que tomou mais um do Rei.

Cachorrinho Pickles achou a Jules Rimet e salvou a Copa do Mundo Foto: Reprodução

Na Alemanha, em 74, Zagallo, então técnico da Seleção, disse que "a Holanda não preocupa. Penso só na final com a Alemanha". O Brasil perdeu de 2x0 para o time que seria conhecido como a Laranja Mecânica. E onde já se viu molhar grama com água salgada? Foi o que aconteceu no estádio da abertura da Copa do Mundo de 1978, na Argentina. Um personagem misterioso mandou usar água do mar no campo do Monumental de Nuñez e, claro, acabou com a grama. Ela foi substituída de última hora e o jogo Alemanha x Polônia foi cheio de tufos de grama voando para todo lado.

A França vencia o Kuwait por 3x1, na Espanha em 82, quando marcou o quarto gol. O xeque Fahid Al-Ahmad Sabah invadiu o campo, disse que o jogador francês estava impedido e fez o árbitro anular o gol. Mesmo com esse gol anulado, a França venceu por 4x1. A Copa de 86 seria na Colômbia, o país teve 20 anos para se preparar, mas em 1982 abriu mão do torneio por dificuldades econômicas e sociais (os cartéis de Bogotá, Cali e Medellín e as FARC). O México chamou a responsabilidade e organizou sua segunda Copa.

A Copa de 1990 é considerada uma das piores na questão tecnica. Tanto que um grupo teve que ser decidido no sorteio. Holanda e Irlanda em empataram em todos os critérios e, a classificação dos dois times, foi decidida na sorte. O time holandês perdeu e foi obrigado a enfrentar a futura campeã Alemanha nas oitavas de final. 26 cidades se candidataram para sede em 94, nos Estados Unidos. Até Honolulu, no Havaí, entrou na disputa. As vencedoras foram Boston, Chicago, Dallas, Detroit, Los Angeles, Nova York, Orlando, São Francisco e Washington.

A Argentina deu sorte no sorteio da Copa do Mundo de 98. A bicampeã do mundo disputou a primeira fase com três seleções estreantes em mundiais: Croácia, Jamaica e Japão. Passou em primeiro com três vitórias, mas caiu para a Holanda nas quartas de final. Em 2002, na primeira Copa organizada fora da América ou da Europa, nada menos que 20 estádios foram usados por Coreia do Sul e Japão. É um recorde absoluto nos 88 anos de Copa.

Franz Beckenbauer investigado pela escolha da Alemanha para sede da Copa de 2006 Foto: Reprodução

A escolha da Alemanha como sede em 2006 foi um tanto quanto estranha. 24 delegados votariam entre o país europeu e a África do Sul, e o voto de minerva seria do presidente da FIFA, Josep Blatter, que já tinha manifestado preferência ao país africano. Quando leram os resultados, 12 a 11 para a Alemanha. Mas onde estaria o 24º voto? O delegado da Nova Zelândia, que representava a Oceania, deixou o congresso misteriosamente e não participou da votação.Franz Beckenbauer investigado pela escolha da Alemanha para sede da Copa de 2006.

Estádio Mbombela, uma das aberrações da Copa do Mundo de 2010 Foto: Reprodução

Finalmente a Copa chegou ao continente africano. Em 2010, a África do Sul sediou o torneio e construiu um estádio para 46 mil pessoas em uma cidade com 21 mil habitantes sem água encanada e energia elétrica (Nelspriut). As vuvuzelas foram o de menos. E, em 2014, aqui no Brasil, aconteceu a primeira parada de uma partida por conta do calor. A partida entre Estados Unidos e Portugal foi interrompida aos 34 minutos do primeiro tempo pela alta temperatura em Manaus.

A Rússia promete muitas surpresas e curiosidades. A torcida é para que seja uma super Copa do Mundo.