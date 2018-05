Uma final digna de cinema

Partida entre Real Madrid e Liverpool será a grande atração do fim de semana e terá nas telonas do Brasil

Quando Real Madrid e Liverpool entrarem em campo em Kiev, na Ucrânia neste sábado (26), as telas do mundo inteiro mostrarão mais do que a decisão do maior campeonato de clubes de futebol do mundo, a Uefa Champions League. Estarão presentes elementos que confirmam a frase que se tornou um clichê, de que o "futebol não é apenas um jogo".



De um lado, estará a personalidade com o maior número de seguidores nas redes sociais: Cristiano Ronaldo. De acordo com estudo da Apple Tree Comunications, em 2017, o português do Real Madrid bateu a marca de 297 milhões de seguidores no Facebook, Twitter e Instagram, desbancando a cantora Taylor Swift no topo da lista. Do outro lado estará Mohamed Salah. Para quem não acompanha futebol, o nome árabe pode parecer estranho e irrelevante. Mas o egípcio, que bateu o recorde de gols feitos em uma única temporada do Campeonato Inglês neste ano, foi o segundo candidato mais votado nas eleições presidenciais de seu país. Com um detalhe: Salah não era um candidato oficial.





We're excited to announce global superstar @DUALIPA will be performing at the #UCL final Opening Ceremony, presented by @pepsi! ?? #LoveItLiveIt pic.twitter.com/2WQUOazs3f — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 8, 2018

Apesar de o Superbowl (final da temporada do futebol americano nos Estados Unidos) ser considerado o maior evento esportivo anual por toda a grandeza do evento, aé o evento que detém o status de evento esportivo anual mais assistido no mundo. No, cerca depelo mundo assistiram à vitória do Real Madrid por 4 a 1 sobre a Juventus, em Cardiff, no País de Gales. Já a decisão dadeste ano foi assistida por cerca de. Um fato que contribui para essa diferença nos números é que a final do campeonato europeu deé transmitida para mais de, enquanto o grande jogo do ano novai ao ar emOutro fator para o grande sucesso do Superbowl são as atrações do intervalo, que registram os maiores picos de audiência do evento na televisão. Nos últimos quatro anos, a decisão da NFL teve shows de artistas como Katy Perry, Lady Gaga, Coldplay, Beyoncé, Bruno Mars e Justin Timberlake. A Uefa está começando a introduzir a ideia na sua principal competição de clubes. Em 2016, Alicia Keys se apresentou na cerimônia de abertura da final. No ano seguinte, foi a vez do grupo Black Eyed Peas. Neste ano, a cantora pop inglesa. A música "New Rules" da filha de imigrantes do Kosovo foi eleita pela revista "Times" o single de 2017.Para completar a importância do jogo, somados, os dois clubes têm 21 atletas que estarão na Rússia representando suas seleções na Copa do Mundo. Com toda essa importância, a TV Globo, pelo terceiro ano consecutivo, em parceria com algumas das maiores redes de cinema do país (Cinemark, UCI, Cinépolis e Cinesystem), irá transmitir a partida ao vivo nas telonas em todo o Brasil. A Globo montou uma transmissão especial e exclusiva para as salas de cinema. O narrador será o recém-contratado Gustavo Villani, com comentário de Raphael Rezende e o repórter Felipe Andreoli fará a interação com o público. Com o preço padronizado de R$ 60 (R$ 30 a meia) nas salas comuns e R$ 80 (R$ 40 a meia) nas salas VIP, em muitos dos cinemas os ingressos já estão se esgotando. As entradas podem ser compradas através do site http://app.globoesporte.globo.com/globonocinema/.

No Rio de Janeiro, estão confirmadas transmissões nos cinemas: Cinemark Downtown, Cinemark Botafogo (no Botafogo Praia Shopping), Norte Shopping e Cinépolis Lagoon. Para quem prefere opções mais populares, vários bares e eventos também transmitirão a decisão em telas grandes.O La Esquina (telefone: 21-99565-8069), na Lapa, por exemplo, promove, pela sétima vez, um evento grandioso, com telões, dois ambientes, sorteios de camisas oficiais das duas equipes finalistas e bolas da grande decisão. A entrada para o evento custa R$ 20.Para viver o clima inglês da final, há opções de pubs espalhadas pelo Rio que também promovem eventos especiais. O Macaco Caolho (telefone: 21-3253-2811), localizado na praia de Copacabana, abriu um bolão para os clientes e aqueles que acertarem o placar exato da partida terão direito a ganhar um chopp de graça.Em Niterói, o BemDito Steaks & Burgers (telefone: 21-2714-8608), reúne os fãs de futebol em três ambientes com telão e ainda faz sorteio de brindes da Heineken e de lojas especializadas em esportes.