Um olho na bola e outro na panela

Restaurante se torna ponto de encontro de imigrantes nigerianos em jogo contra a Argentina

Há dois anos vivendo em São Paulo, o nigeriano Fidelis Mnajiofor até sente falta da mãe, dos dois irmãos e dos amigos. Mas a maior saudade mesmo é a de jogar futebol com os vizinhos em Enugu, capital do estado de mesmo nome, localizado no sudeste do país africano.



O amor pelo futebol, segundo ele, está aflorado por conta da Copa do Mundo, na qual a Nigéria virou uma das queridinhas das redes sociais por causa do estilo – confeccionadas pela Nike, as camisetas da equipe receberam mais de três milhões de pedidos na pré-venda e se esgotaram em minutos. "O uniforme foi eleito o mais lindo, mas nós vamos mostrar para a Argentina que também somos os que jogamos mais bonito", afirma ele, sobre o jogo que acontece hoje, às 15h, na terceira e última partida do país na fase de grupos.



Fidelis tem 30 anos e trabalha desde que chegou no Brasil como assistente de cozinha no Bar do Pastor, um boteco pequeno e sem número de identificação, ao lado do restaurante camaronês Biyou’z, na alameda Barão de Limeira, centro de São Paulo.



O local é frequentado quase que exclusivamente por nigerianos e virou ponto de encontro nos jogos do país africano. "A seleção da Nigéria não é tão boa quanto a do Brasil, mas temos jogadores novos e potencial para vencer a Argentina. O Messi é um grande jogador, mas, para a nossa sorte, não está performando no nível de costume", se entusiasma Fidelis, que fora da Copa, é fã de Cristiano Ronaldo e torce para três times: O Chelsea, que acompanha desde os oito anos, o Corinthians e o Palmeiras.



O Chelsea é a casa do atacante nigeriano Victor Moses, que no time inglês, atua como lateral. A paixão de Fidelis pela equipe de Hazard, no entanto, vem de longa data. "A Nigéria foi colonizada pelos ingleses – inclusive o inglês é um dos quatro idiomas oficiais do país. A cultura do país, portanto, sempre esteve muito presente em nossa vida. Mas o Corinthians e o Palmeiras eu conheci quando vim para o Brasil. São duas equipes que eu admiro muito e, para mim, não importa elas serem rivais. É até bom porque, independente do resultado, eu estou sempre comemorando", ri Fidelis.



O otimismo é unânime no Bar do Pastor, apesar da maioria dos clientes concordarem que a seleção da Nigéria está bem distante do que já mostrou em outras Copas. A vitória sobre a Islândia por 2 a 0, de certa forma, aliviou a má lembrança da estreia no Mundial 2018, quando o time perdeu de 2 a 0 para a seleção da Croácia.



"Nigéria, Brasil e França são os favoritos para ganhar essa Copa, pode escrever. Mas se a gente pegar um desses dois antes da final, não vai ser nada bom. Teremos que repetir o jogo das Olimpíadas de Atlanta", diz um cliente nigeriano, aos risos, enquanto amassava com a mão o fufu, prato típico africano feito com massa de farinha de arroz cozida e servido como guarnição.



O episódio mencionado se refere aos jogos de 1996, nos Estados Unidos, quando a Seleção Brasileira perdeu para a Nigéria por 4 a 3, sendo que, até os dez minutos finais da partida, estava ganhando por 3 a 1. O Brasil, aliás, só foi levar o primeiro ouro do futebol nas Olimpíadas de 2016.



Boas lembranças ruins

O apagão brasileiro em Atlanta é a maior lembrança de Fidelis tem relacionada ao futebol.

"Eu lembro de ver a cara de sofrimento do Ronaldo. E, na verdade, ninguém de nós acreditava naquilo. Eu ouvia muito sobre o Brasil, a nação do futebol. E ganhar de vocês foi uma das maiores surpresas que já tive", conta.



Por outro lado, o segundo apagão do time brasileiro, já na Copa do Mundo de 2014, na partida contra a Alemanha que resultou no fatídico 7 a 1 no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais, emocionou o imigrante.



"Na época, eu trabalhava vendendo roupas no Senegal. O que aconteceu naquele jogo foi tão surreal que eu não consegui dormir a noite. A cena dos jogadores chorando não saia da minha cabeça. Eu estava torcendo para o Brasil, foi muito triste", afirma.