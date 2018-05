UFC volta a São Paulo em setembro

O #UFC224 acontece HOJE no Rio de Janeiro, e o Octógono já tem data certa para voltar ao Brasil! — UFC Brasil (@ufc_brasil) May 12, 2018

Após a realização do UFC Rio 9, o vice-presidente sênio internacional do UFC David Shaw confirmou que o show volta ao país em 22 de setembro, para mais um evento na Arena Ibirapuera, em São Paulo. Ainda não há nenhuma luta confrimada.Esta será a sétima vez que o UFC vai à capital paulista. Em 1998, foi realizada a única edição do evento fora da Arena Ibirapuera. O UFC Brasil teve como luta principal a disputa de título entre Ken Shamrock e John Lober, vencida por Shamrock por nocaute. Porém, o duelo mais lembrado é o nocaute de Vítor Belfort sobre o também brasileiro Wanderley Silva.A última vez que o Ultimate esteve em São Paulo foi em outubro do ano passado, num evento que chocou os brasileiros. Na luta principal, Derek Brunson nocauteou Lyoto Machida. Na segunda luta mais importante da noite, Colby Covington venceu o favorito Demian Maia por decisão unânime dos juízes e insultou o público brasileiro.