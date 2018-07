UFC São Paulo tem nove lutas confirmadas

Evento terá a presença de Rogério Minotouro, Ketlen Vieira e Alex Cowboy

Na noite de último sábado, o UFC confirmou nove lutas que serão disputadas no evento realizado em São Paulo, no próximo dia 22 de setembro, no Ginásio do Ibirapuera.



Ainda sem um evento principal anunciado, as duas lutas mais relevantes são de Ketlen Vieira contra Tonya Evinger e de Alex Cowboy contra Neil Magny. Número 4 do ranking do peso-galo feminino, a Fenômeno está a um passo de disputar o cinturão da categoria. Uma vitória sobre a ex-campeã do peso-galo do Invicta pode pode dar à invicta Ketlen seu tão sonhado title-shot.



Já Cowboy vem de vitória por finalização sobre o ex-campeão dos meio-médios Carlos Condit. Além disso, o evento também vai marcar a volta de Rodrigo Minotouro aos octógonos após dois anos. O mais novo dos irmãos Nogueira vai enfrentar Sam Alvey.



Confira as lutas confirmadas para o UFC São Paulo:



Peso meio-pesado: Rogério Minotouro x Sam Alvey

Peso-galo feminino: Ketlen Vieira x Tonya Evinger

Peso meio-médio: Neil Magny x Alex Oliveira

Peso meio-médio: Sergio Moraes x Ben Saunders

Peso-médio: Thales Leites x Hector Lombard

Peso-leve: Francisco Massaranduba x Evan Dunham

Peso meio-médio: Elizeu Capoeira x Belal Muhammad

Peso-palha: Livia Souza x Alex Chambers

Peso meio-pesado: Luiz Henrique KLB x Mark Godbeer