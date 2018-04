Uefa sugere uso de vídeo-arbitragem na Champions e na Euro

Aleksander Ceferin, presidente da entidade, defende implantação da tecnologia na temporada 2019/2020

O presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, avaliou que a vídeo-arbitragem (VAR) pode ser introduzida na temporada 2019/2020 da Champions League, assim como na Eurocopa-2020.



"Sendo realista, poderia esta na Champions e na Eurocopa da temporada 2019/2020", declarou Ceferin à Gazzeta.



Enquanto o VAR já está garantido na Copa do Mundo da Rússia-2018, Ceferin se mostrou muito prudente sobre o interesse no dispositivo, que ainda não será utilizado na próxima edição da Champions.



"Pelo momento, não está nada claro para os torcedores, nem para os árbitros. Vi situações cômicas na Alemanha, na Copa da Inglaterra e na Itália. Para o nível máximo do nosso esporte, é necessário o melhor do melhor. Devemos resolver os problemas, não tentar agradar alguém", indicou Ceferin.



O presidente da Uefa manifestou seu receio em relação ao Mundial, onde teremos árbitros que nunca dirigiram um jogo com o VAR.