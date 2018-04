Uefa abre procedimento disciplinar contra Guardiola

A Uefa abriu nesta quarta-feira (11) um procedimento disciplinar contra o técnico do Manchester City, o espanhol Pep Guardiola, expulso no intervalo do jogo contra o Liverpool (2-1) pelas quarta-de-final da Liga dos Campeões após protestar contra o árbitro.

A instância disciplinar da Uefa abriu um procedimento contra o catalão por "má conduta". O caso será estudado no dia 31 de maio e a Uefa também abriu procedimento contra o Liverpool por "uso de fogos de artifício e lançamento de objetos".

Depois da anulação de um gol do alemão Leroy Sané por impedimento, o primeiro tempo terminou com uma discussão entre Guardiola e o árbitro espanhol Antonio Mateu Lahoz, que terminou expulsando o compatriota.

"Falei que era gol quando a bola chegou a Sané, por isso me expulsou. Disse que Milner que tocou a bola para Leroy", explicou Guardiola em coletiva de imprensa após a partida que resultou na eliminação dos Citizens. "Não o insultei, só disse que era gol. Ir para o intervalo com 2-0 não é a mesma coisa", acrescentou.