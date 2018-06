Objetivo da Tunísia é passar da primeira fase

Time africano disputará a sexta Copa do Mundo, mas nunca chegou a classificar-se para as oitavas de final

A Tunísia, que está participando de sua sexta Copa do Mundo, nunca conseguiu passar da fase de grupos. Na edição de 2018, sediada na Rússia, a equipe africana tenta quebrar o tabu e avançar para as oitavas de final, uma vez que está no grupo G, com Bélgica, Inglaterra e Panamá.



O time, porém, encontra-se bem desfalcado. Sem nomes importantes, Youssek Msakni, que atualmente joga pelo Al-Duhail lesionou o joelho e está fora da Copa; o atacante Taha Yassine Khenissi, também com problema no joelho e camisa 29 do Espérance Sportive também é ausente na seleção. Wahbi Khazri, que joga no clube francês Rennes, ainda não tem a participação confirmada no Mundial, a Tunísia tem até domingo (17) para confirmar se o time contará com o meia no torneio.



Nos amistosos, a equipe teve um bom desempenho: vitória diante do Irã e Costa Rica e empate com Turquia e Portugal.



"O nosso primeiro objetivo é passar da primeira fase. Seria algo incrível para o nosso país" conta o zagueiro Yohan Benalouane, que atua pelo Leicester City e estará presente na equipe tunisiana "eu espero ter uma boa Copa do Mundo com todos os meus companheiros, seria algo incrível".



O primeiro jogo da Tunísia é contra a Inglaterra, na segunda-feira (18) às 15h (horário de Brasília).