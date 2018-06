Saga pelos trilhos da Rússia para acompanhar a Seleção

Fornecido em parceria com o governo russo, transporte tenta reduzir problema logístico da grande distância entre as cidades

Mais confortável que muita classe executiva de avião, o transporte nos trens grátis entre as cidades-sede da Copa do Mundo, fornecido pela Fifa em parceria com o governo da Rússia aos torcedores com ingressos, é uma boa forma de economizar e reduzir o orçamento da viagem, sem abrir mão da comodidade.





As cabines comportam quatro viajantes cada, que podem ir deitados totalmente na horizontal, em uma espécie de cama – luxo raro, na maior parte dos aviões. Há lençóis, fronha, manta, travesseiro de qualidade e até uma toalhinha de rosto disponíveis. Ar-condicionado e tomada também são outros benefícios do trem.





Os viajantes, em sua grande maioria turistas, também têm acesso a informações do trem em russo, inglês e espanhol, nas caixas de som. Há um bar com opções de bebidas, como café, chá, cerveja e refrigerante, além de salgadinhos, e também um menu com opções de saladas, sopas e pratos principais quentes.

Meia hora antes da chegada na cidade de destino, uma comissária visita às cabines para acordar os viajantes e alertá-los da necessidade de descer na estação.

A medida foi adotada para tentar burlar o problema logístico das grandes distâncias entre as 11 cidades-sede, o que poderia afastar os torcedores dos destinos mais distantes, como Rostov do Don, onde jogou a Seleção Brasileira no domingo (17), ao sul, a 1.109 km de Moscou, e Ecaterimburgo, mais a leste, a 1.755 km da capital russa.

Para usufruir do serviço, tanto na ida, quanto na volta, é necessário fazer um cadastro prévio no site da Fifa, exclusivo a quem possui ingressos para os jogos da cidade em que o trem faz paradas. Na hora de embarcar, além do ticket que comprova a reserva, é preciso apresentar ainda Fan ID – identificação em forma de credencial exigida pelo governo russo a todos os torcedores do Mundial em visita ao país –, passaporte e ingresso da partida.





Jogos com maior demanda por ingressos, como oitavas e quartas de final, já não possuíam assentos disponíveis nos trens gratuitos, um mês antes das partidas. Mas o trecho entre Moscou e São Petersburgo, as duas maiores cidades russas, como tinha mais opções de trens e horários, ainda era uma opção viável aos torcedores de última hora.

Entre as duas cidades, a viagem pode variar de sete a nove horas de duração. Com o trem-bala, o mesmo trecho é percorrido em quatro horas. Para as sedes mais distantes, como Kazan, onde o Brasil deve jogar, o percurso no trem grátis pode durar 15 horas. As longas horas de viagem, apesar de a princípio assustarem, em geral são durante a madrugada e podem ser facilmente "reduzidas" com uma boa noite de sono. Assim, pelo menos, o viajante economiza uma diária de hotel. Não é um mal negócio.