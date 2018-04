Tottenham vence e deixa Chelsea mais distante da Champions

Dele Alli foi o destaque da partida com dois gols na etapa complementar

O Tottenham venceu o dérbi londrino contra o Chelsea por 3 a 1, neste domingo (1), pela 32ª rodada do Campeonato Inglês, e abriu oito pontos de vantagem para o adversário na briga por vaga na próxima Champions League.

Atuando em casa, o atual campeão inglês precisava vencer o Tottenham para seguir sonhando com um lugar entre os quatro primeiros colocados. O gol do espanhol Morata, aos 30 minutos do 1º tempo, aumentou a esperança, mas o dinamarquês Christian Eriksen empatou antes do intervalo.

Na volta do segundo tempo, Dele Alli garantiu a vitória dos visitantes com dois gols, o primeiro aos 17 e o segundo aos 21 minutos.

Antes, o Arsenal sofreu para vencer o Stoke nos últimos 15 minutos de jogo, por 3 a 0. Mas as chances de brigar por vaga na Champions ficaram mais complicadas, já que o Tottenham abriu 13 pontos de vantagem quando faltam seis rodadas.

O primeiro gol do time da casa só saiu aos 30 minutos, com pênalti convertido por Aubameyang. O ex-atacante do Borussia Dortmund ampliou, aos 41, e Lacazette definiu o placar, aos 44, em mais uma cobrança de pênalti.

O Stoke City se mantém na zona da degola por mais uma semana, após oito rodadas seguidas sem vencer.