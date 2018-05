Derrota ameaça vaga do Tottenham na Liga; Stoke é rebaixado

Equipe foi derrotada pelo West Bromwich por 1 a 0, neste sábado; 'The Potters' foram superados pelo Crystal Palace e desceram à Championship

O Tottenham foi derrotado por 1 a 0 fora de casa pelo West Bromwich neste sábado (5), um resultado mantém o Chelsea vivo no sonho de buscar uma classificação à próxima Liga dos Campeões, enquanto o Stoke teve o rebaixamento decretado matematicamente.



O Tottenham, quarto colocado e última equipe na zona de classificação à Champions, permanece com 71 pontos, 5 a mais que o Chelsea (5º), que encara neste domingo em Stamford Bridge o Liverpool (3º, 72 pontos).



Com o Liverpool claramente focado na final da Liga dos Campeões, na qual enfrentará no dia 26 de maio o Real Madrid, o Chelsea tem tudo para entrar no top 4 da Premier League em caso de vitórias nas últimas rodadas da competição nacional.



Com a vitória sobre o Tottenham, o West Brom deixou a lanterna da Premier League e se manteve com vida na briga para fugir do rebaixamento. O clube está a dois pontos da zona de salvação.



Já o Stoke, derrotado por 2 a 1 de virada pelo Crystal Palace (11º), se tornou o novo lanterna e foi matematicamente rebaixado à segunda divisão inglesa.