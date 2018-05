Torneio de Neymar reúne sonhadores, 'boleiras' e até profissionais

Neymar Jr's Five Foto: Gabriel Ambrós/Destak

Neymar Jr, na Praia Grande, em São Paulo

Disputar uma competição com mais de 90 equipes, ter a oportunidade de jogar em um arena de Copa do Mundo e poder até ser campeão para alcança uma final nacional é algo que garotos e garotas fizeram em um final de semana, em Manaus, capital do Amazonas.Em sua 3ª edição, o Neymar Jr's Five reuniu mais de 500 jovens apaixonados pelo futebol em uma competição que remete ao 'bom e velho' futebol de rua. Cinco para cada lado, gol pequeno sem goleiro, 10 minutos de partida e a cada gol marcado, o adversário perde um jogador.Alguns estavam apenas para se divertir e ter a oportunidade de jogar na imponente Arena da Amazônia e nem a chuva atrapalhou. "Essa foi a nossa primeira oportunidade de pisar na arena. Nosso estado não tem muito futebol, mas para nós essa sensação é muito especial. Estamos muito felizes", disse Matheus Moraes, do time Manaus JV. "A gente até se imagina com o estádio lotado, gritando o nosso nome", completou.O futebol feminino também tem seu espaço e uma das mais animadas era Andreza Oliveira, que foi campeã da seletiva de Manaus e como prêmio disputará a final em São Paulo no dia 2 de junho contra outras nove equipes de outros estados."Eu não me acho a melhor jogadora, mas selecionei seis amigas que são as melhores. Estou realizando um sonho delas", completou a advogada Andreza Oliveira, que completou o time com meninas que jogam profissionalmente pela equipe do Amazonas.Jogadores que ainda tentam se tornar profissionais também aproveitaram para disputar a competição. "Teve um amigo que jogou o Neymar Jr's Five, foi visto e hoje atua em um time profissional em Brasília", disse Janderson Carioca, que já disputou divisões inferiores no Rio de Janeiro.O campeão nacional do torneio se classificará para a final mundial, que acontecerá em julho após a Copa do Mundo, com mais de 50 países e será disputado no Instituto. O campeão mundial jogará contra o time de Neymar, e ganhará uma viagem à Paris para se encontrar com o craque brasileiro e assistir a um jogo do PSG.