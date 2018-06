Torcida pede dispensa militar para jogadores-heróis da Coreia do Sul

Os torcedores sul-coreanos deliraram com a vitória de 2-0 de sua seleção ante a atual campeã mundial Alemanha, que acabou eliminada da Copa do Mundo, e pediram nesta quinta-feira que seus jogadores sejam premiados com a dispensa militar.

A Coreia do Sul conseguiu sua única vitória no torneio, mas não conseguiu passar para as oitavas de final.

Depois do fracasso no Mundial do Brasil-2014, a equipe foi recebida em casa com uma chuva de doces - um insulto tipicamente sul-coreano - pela falta de triunfos.