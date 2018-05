Torcida Jovem é condenada a pagar mais de R$ 320 mil ao Sport

A decisão ainda cabe recurso por ter acontecido ainda em primeira instância.

Em decisão do juiz Brasílio Antônio Guerra, da Seção A da 2ª Vara Cível da Capital, a uniformizada Torcida Jovem foi condenada a pagar cerca de R$ 320 mil ao Sport por danos morais e materiais, além das custas processuais que envolvem toda a ação movida.O processo movido pelo Sport desde 2015 gira em torno da confusão causada no estádio Couto Pereira, no Campeonato Brasileiro de 2015, no dia 2 de setembro daquele ano. Por conta da confusão, o Leão foi punido pelo STJD com a perda de um mando de campo e multa de R$ 50 mil.Em agosto de 2014, membros da Torcida Jovem já haviam sido condenados a ressarcir o clube por conta dos tumultos que provocaram no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, durante a partida do Sport contra o Figueirense. Na ocasião, eles foram multados em pouco mais de R$ 13 mil.