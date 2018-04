Após conquistar seu 21º título do Campeonato Carioca, ao vencer o Vasco nos pênaltis neste domingo (8), a torcida do Botafogo seguiu o ritual e está em frente à sede de General Severiano, no bairo de Botafogo, comemorando a conquista.Os alvinegros chegaram a interditar o trânsito da avenida Wenceslau Braz por cerca de 15 minutos. Jogadores e dirigentes estão presentes à comemoração, que promete ir madrugada adentro.