Torcedores invadem treino do Vasco em São Januário

Não tenho essa informação. Vim aqui direto de onde estava para prestar os esclarecimentos e iremos apurar tudo isso. Não quero dar declarações de forma precipitada. Se forem identificados erros, os responsáveis serão punidos", disse o presidente.



Em meio a este turbilhão, o Vasco enfrenta o América-MG, neste sábado, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com o episódio de hoje e com as brigas na arquibancada na partida contra o Cruzeiro na última quarta-feira, o presidente afirmou que o torcedor pode comparecer ao estádio de São Januário sem problemas. Além disso, ele também pediu para que o Gepe (Grupamento Especial de Policiamento em Estádios) repense sua forma de atuação.



" O GEPE é o responsável pelo policiamento do jogo. Eu entendo que eles devem estar atentos. Acho até que a maneira de atuação do GEPE precisa ser repensada. O que aconteceu no jogo contra o Cruzeiro e também naquela partida contra o Flamengo parece não ser prudente e coerente com a atuação da polícia. Jogar bomba de gás e outras medidas são desproporcionais aos acontecimentos. Acho que elas devem ser repensadas e cabem ao poder público poder fazer isso. Às vezes a forma de atuação provoca mais distúrbio que as brigas em si. Teoricamente o jogo de amanhã deveria ser tranquilo, pois não é um jogo de apelo, mas vamos tomar todas as medidas necessárias para dar segurança para todos: jogadores, comissão, torcedores e profissionais. Todas as medidas necessárias serão tomadas. O torcedor pode vir tranquilo", analisou Campello.





Registro da invasão que acontece agora em São Januário, no treino do Vasco. pic.twitter.com/bYQ3SWl8ii — Expresso 1898 (@expresso_1898) May 4, 2018





Confira outros trechos da entrevista coletiva do presidente vascaíno:





MOTIVAÇÃO DO PROTESTO



"Nossa equipe passou pelas duas fases da pré-Libertadores e de fato não fomos bem na fase de grupos. Acho que isso pode ser algum motivo de insatisfação para a torcida, mas acho que essa manifestação é estranha. A torcida pode e deve se manifestar, estamos abertos para receber críticas, porém elas devem ser feitas de forma pacífica."





POSSIBILIDADE DE REUNIÃO COM OS MANIFESTANTES

"Essas pessoas que entraram infrigiram questões estatutárias e legais, até porque invadiram uma loja. A partir desse momento não há como ter argumento. Toda manifestação pacífica deve ser ouvida. Pela maneira que ocorreu, eles perderam o direito de se expressar. Sempre que vierem de maneira ordeira, serão ouvidos. O protesto precisa ser de uma forma respeitosa."



GRAVIDADE DA INVASÃO AO GRAMADO NO DIA DE TRABALHO



"Eu acho que é muito grave e por isso vou até a delegacia. Não apenas pelo ato da invasão, mas por tudo que antecedeu. É preciso identificar os responsáveis. Existem áudios e prints. A polícia tem totais condições de apurar esses fatos. Vou tomar todas as medidas para que situações como essa não voltem acontecer."





MOTIVAÇÃO POLÍTICA



"O momento é de união e tenho pregado isso. Toda essa movimentação política dificulta a retomada e a reestruturação do clube, que vive uma situação comprometedora."



REALIDADE ATUAL DO VASCO





"A realidade do Vasco é delicada financeiramente. Temos sérias dificuldades para cumprir com os compromissos até o final do ano. Isso está bem explicitado na carta de apresentação e no próprio balanço. Entendemos que algumas contratações são necessárias, estamos buscando, mas elas precisam ser feitas de forma coerente para não comprometer ainda mais a situação financeira do clube."



DIÁLOGO COM AS TORCIDAS ORGANIZADAS

"Como eu disse, o diálogo está aberto desde que eles estejam legalizadas. Não há de se falar com grupos que não estão legalizados. Não tratamos nenhuma torcida de forma individualizada. Tenho trabalhado para resolver a questão do retorno das faixas e das baterias. A posição do clube é de incentivar e apoiar de forma igualitária. Não fornecemos ingressos ou financiamos qualquer grupo."