Europeus assistiram a partida semifinal contra a Croácia em bar de São Paulo

O gol que eliminou a Inglaterra e classificou a Croácia para a final da Copa do Mundo, na tarde de ontem, causou tumulto entre os ingleses que assistiram à partida em um pub de São Paulo. Irritado, um dos torcedores quebrou um copo no chão e soltou um palavrão em inglês, o que levou os compatriotas a se indignarem. A esperança de vitória, porém, que durou até o último segundo da prorrogação, fez todos os clientes se virarem rapidamente para a televisão e esquecerem qualquer intenção de briga.



Apesar de ter referência irlandesa, o bar O’Malleys, em São Paulo, estava colorido de vermelho e branco durante a partida da semifinal da Copa. Ingleses e brasileiros dividiram o espaço à espera do fim da seca da Inglaterra, que não chega à final de Mundial há 52 anos. Com a derrota, o time do país que inventou o futebol vai ter que esperar ao menos mais quatro anos.



Entre um grupo de amigos, pai e filho lamentaram a derrota da equipe dos três leões. "É triste não vencer pois esse ano foi fantástico para a seleção, depois de tantos problemas e decepções, finalmente estivemos perto da final. Mas, por outro lado, a seleção da Croácia tem um meio de campo forte, uma boa defesa. Jogaram bem, foi difícil", disse David Ashtom, que veio de Manchester para São Paulo há 34 anos.



Comendo um prato típico inglês com peixe e batata, e segurando um pint de cerveja importada de R$ 35, o músico Will Robinson, que veio de Londres para conhecer de perto o samba e o pagode, tentou minimizar a tristeza.



"Toda Copa do Mundo é a mesma história. Temos um time muito rico e caro, mas sempre falhamos. Mas dessa vez jogamos como há muito tempo não jogávamos: como uma equipe", contou o inglês, completando que o fim do Mundial para a seleção da Inglaterra terá um lado positivo.



"Agora eu posso realmente aproveitar minha viagem ao Brasil para aprender português, fazer mais amigos de outra cultura e conhecer melhor a música."



Resistência

Em meio a rostos tristes e decepcionados, o brasileiro João Carlos Vieira Filho, único do bar vestindo a camiseta da Croácia, optou por ficar mais afastado no salão, junto a uma amiga.



Apesar de já ter morado na Inglaterra e gostar do país, ele disse que acompanha a seleção croata desde 1998 e se surpreendeu com a vitória sobre os ingleses.



"Foi um milagre. Na verdade, em um jogo da Croácia você nunca sabe ao certo o que vai acontecer, mas eu já estava preparado para a derrota", contou o paulistano, fazendo referência à história de David e Golias.



"Um país pequeno, sem muita tradição no futebol, mas incomoda os grandes. Deu um banho na Inglaterra hoje. Agora, se vai ganhar da França eu não sei, mas só de vencer a Inglaterra eu já estou feliz", completou.