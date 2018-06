Torcedores fazem campanha para Nintendo patrocinar o Vasco

Vascaínos invadem rede social da desenvolvedora de games e comentam em foto com Pikachu

A torcida do Vasco está causando um alvoroço na conta oficial da Nintendo no Instagram. Os cruzmaltinos pedem que a empresa japonesa patrocine o clube.



Em um post de março, sobre o personagem do desenho Pokémon, Pikachu, torcedores criaram a hashtag #SponsorVasco (patrocinem o Vasco, em inglês), fazendo alusão ao lateral direito Yago Pikachu, artilheiro do clube no ano, com 13 gols. No último final de semana, o camisa 22 foi o personagem principal da vitória sobre o Sport por 3 a 2, marcando duas vezes e dando o chute que originou o gol da vitória vascaíno.



Até mesmo o vice-presidente de marketing do clube, Bruno Maia, foi marcado em uma das mensagens no post.



"Olha os comentários @brunomaia14", escreveu o usuário @tuliob.



Outro usuário explica, em inglês, por que a empresa deveria patrocinar a equipe carioca.



"Olá, Nintendo. Vocês já viram o Pikachu do Vasco? Tenho certeza que, se colocarmos os dois juntos, eles ficariam mais fortes que nunca", explica o usuário @paulogganime.





A Nintendo é uma das propietárias da franquia Pokémon. Na última semana, a desenvolvedora japonesa anunciou seu novo jogo da franquia: o Pokemon Let's Go, para Nintendo Switch.