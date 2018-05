Torcedor de sofá, brasileiro perde para colombiano e argentino

Pesquisa aponta que Colômbia pode ser o verdadeiro 'país do futebol'

A Colômbia pode ser o verdadeiro "país do futebol", é o que mostram dados levantados por uma pesquisa divulgada na quarta-feira (30) pela Booking.com feita com 800 pessoas e mais três países latino-americanos: Brasil, México e Argentina. No levantamento, quase três quartos (73%) dos brasileiros afirmaram gostar do esporte e 31% mostraram ser verdadeiros fanáticos.



Enquanto isso, na Argentina, 70% dos entrevistados dizem curtir futebol, mostrando que nesse ponto a rivalidade é, como sempre, acirrada. O México empata com os argentinos e o país com maior interesse em futebol, na verdade, é a Colômbia, com 90%.



Quando o assunto é viajar pelo time do coração, 47% dos brasileiros acham a ideia interessante, mas não viajariam com o objetivo de assistir a um jogo de futebol. Apenas 13% dos entrevistados afirmou já ter vivido essa experiência ao menos uma vez.



Por outro lado, 57% dos brasileiros afirmaram que visitariam algum estádio de futebol famoso durante uma viagem e 50% comprariam ingressos para assistir a algum jogo do time local. Porém, o Brasil não fica tão bem posicionado nesses rankings, atrás da Colômbia com 74% e 75%, México 62% e 60% e Argentina com 57% e 60%, respectivamente.



O brasileiro ganha na modalidade "Torcedor de Sofá", 46% dos entrevistados contaram que assistem a pelo menos um jogo na televisão por semana, independente de qual time estiver jogando. Pouco mais de um terço (39%) dos argentinos têm o mesmo hábito, seguidos da Colômbia e México que empatam em 31%.