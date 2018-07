Torcedor americano é o que mais gasta na Copa

Moscou foi a cidade-sede que mais recebeu dinheiro de turistas, dentro e fora dos estádios: um total de 1.700 milhões de rublos (US$26,9 milhões), seguida por São Petersburgo (506 milhões de rublos (US$8 milhões), diz a Visa.Sochi, cidade base da Seleção Brasileira, vem em terceiro, com gastos de 104 milhões de rublos (US$1,6 milhão). Kazan é quarta, com 71 milhões de rublos (US$1,1 milhão) e Ecaterimburgo, com 48 milhões de rublos (US$760.800), é a quinta, de acordo com a pesquisa da Visa, que tem exclusividade nos pagamentos com cartão nos estádios do torneio.A maior média por compra individual foi observada em produtos de luxo, 23.000 rublos (US$364,55). Hospedagem vem em seguido, com despesa média de 15.000 rublos (US$237,75); roupas e acessórios de moda foi a terceira, com gasto de 8.000 rublos (US$126,86).O estudo não detalha, porém, os gastos por países nem o montante total desembolsado pelos turistas.O Estádio Luzhniki, em Moscou e que será o palco da final, foi o local de competição líder em número total de transações de pagamento, com 139 milhões de rublos (US$2,2 milhões) em transações de torcedores. Desse total, 71 milhões de rublos (US$1,12 milhão) foram gastos por estrangeiros e 68 milhões de rublos (US$1,1 milhão de dólares) por cidadãos russos.

O maior volume de transações de pagamento foi registrado no primeiro jogo do torneio, no dia 14 de junho, quando a Rússia enfrentou a Arábia Saudita e torcedores de 123 países lotaram o estádio.



O segundo maior volume foi registrado no dia 17 de junho, quando a Alemanha jogou contra o México.



O valor médio das transações realizadas dentro dos estádios nos cinco primeiros dias do evento foi de 1.682 rublos (US$26,66).



Pagamento sem contato

A tecnologia de pagamento sem contato foi usada em aproximadamente uma em cinco compras pagas com Visa (17%), incluídos aqui os pagamentos realizados com smartphones, pulseiras e anéis, diz o levantamento.



Nos estádios, 54% dos pagamentos foram realizados por meio da tecnologia contacless, considerando as compras feitas por torcedores russos e estrangeiros.



Ao todo, a Visa disponibiliza seis mil anéis de pagamento 30 mil pulseiras com essa tecnologia. Os dispositivos de pagamento por aproximação da empresa podem ser adquiridos nos 12 estádios na Rússia e ser carregados com a quantia que o consumidor desejar.