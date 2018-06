Torça sem culpa: 'Churrasco da Copa' subiu menos que a inflação

O grande vilão é o vinagrete. Os preços da cebola subiram 85,8% nos últimos quatro anos, o vinagre, 45,7%, e o sal (35,7%). O tomate, porém, dá um alívio para o bolso dos consumidores, já que seu preço recuou 6,7% em relação à Copa do Mundo de 2014.



As carnes, grande estrela do prato, e a cerveja também tiveram alta, de 24,9% e 26%, respectivamente, porém, abaixo da inflação do período, enquanto o custo do frango em pedaços pesa bem menos neste Mundial, ao registrar uma queda de 0,1% no período analisado.





A Fecomercio-SP alerta, no entanto, que a coleta para aferir o IPCA de maio foi afetada pela greve dos caminhoneiros, que durou 11 dias. Por conta disso, os efeitos sobre os preços podem não ter sido totalmente captados em maio e podem ter impactado os produtos neste mês de junho, principalmente de produtos perecíveis, como carnes e alimentos in natura. A melhor dica ao consumidor é pesquisar os preços antes de comprar. E, sempre que possível, dividir a conta com os amigos.



Veja abaixo a tabela completa dos preços do churrasco:

(variação entre junho de 2014 e maio de 2018)



Cebola: 85,8%

Vinagre: 45,7%

Sal: 35,7%

Bebidas alcoólicas (exclui a cerveja): 34,4%

Alho: 33,6%

Cheiro verde: 33,4%

Azeite de oliva: 32,3%

Farinha de mandioca: 32,3%

Refrigerante e água mineral: 32,1%

Cerveja: 26%

Carnes: 24,9%

Pão francês: 22,8%

Alface: 13,1%

Frango em pedaços: -0,1%

Tomate: -6,7%



Preço médio do churrasco: 24,5%

Inflação (IPCA): 26,4%