Tomada por brasileiros, Rostov tem até funk

Cidade que sediará o primeiro jogo da Seleção Brasileira caiu no clima no país

Da enviada especial em Rostov, Bruna Santamarina



Palco do jogo de estreia do Brasil na Copa do Mundo, neste domingo (17), contra a Suíça, a cidade de Rostov-on-Don, localizada no sul da Rússia, está repleta de brasileiros que vieram acompanhar o Mundial.



Com a animação típica, não demorou para os torcedores começarem a se reunir. Neste restaurante, chamado New York Grill Restaurant, os brasileiros já eram maioria e colocaram até funk para tocar.



O Brasil foi responsável pela terceira maior carga de ingressos comprados para o Mundial, ficando atrás somente dos anfitriões e dos Estados Unidos.