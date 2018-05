Tite surpreende em primeiro treino tático

O técnico Tite começou a esboçar, na tarde desta quarta-feira (24), o time titular da Seleção Brasileira para o amistoso contra a Croácia na próxima semana. Em um breve trabalho tático, o treinador trouxe uma surpresa: a saída de Philippe Coutinho da equipe principal.

Em seu lugar entrou o atacante Robinho, do time sub-20 do Vasco e que, junto a outros três atletas abaixo de 20 anos, está treinando com a Seleção principal. Quem também deixou o time foi o meia Renato Augusto, para a entrada de Fred.

O time titular que foi a campo teve: Alisson; Danilo, Marquinhos, Miranda e Filipe Luís; Fernandinho e Fred; Willian, Robinho (sub-20) e Neymar; Gabriel Jesus.